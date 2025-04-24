Ankara'da Dolu Yağışı Sürücüleri Zor Duruma Soktu
Ankara'da görlünün etkili olduğu öğle saatlerinde dolu yağışı nedeniyle sürücüler zorluk yaşadı. Polatlı'da bir sürücünün cep telefonu ile kaydedilen anlar dikkat çekti.
Başkent'te dolu yağışı
ANKARA - Ankara'da öğlen saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı.
Ankara'da öğle saatlerinde etkisini hissettiren dolu yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Polatlı'da etkili olan dolu yağışı bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülerde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLLUR ÇETİNKAYA - Güncel