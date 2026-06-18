Ankara'da Dolu ve Sağanak Yağışı Etkili Oldu
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Sürücüler trafikte zorlanırken, vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Bir otomobilin tamponu sel sularında sürüklendi.
ANKARA'da akşam saatlerinde dolu yağışı ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Ankara'da akşam saatlerinde dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve kapalı alanlara sığındı. Bir otomobilin yerinden çıkan ön tamponunun sel sularında sürüklendiği anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan yağış anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı