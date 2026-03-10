Haberler

Ankara'da kendini MİT mensubu ve diplomat olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Ankara'da, kendisini MİT mensubu ve diplomat olarak tanıtan Şerife Y., yapay zeka ile oluşturduğu sahte belgelerle birçok kişiyi dolandırarak, üst düzey yöneticilerden siyasetçilere kadar geniş bir çevreyi hedef aldı. Tutuklanan zanlının dolandırıcılık yöntemleri ve tehditleri dikkat çekti.

Ankara'da kendisini MİT mensubu ve diplomat olarak tanıtıp yapay zekayla ürettiği sahte belgelerle aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO ve BM temsilcisi olarak tanıtan Şerife Y. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önce esnafı, sonra da hacı adayları ve depremzedeleri dolandıran şüphelinin, para aldığı kişilere, ABD vatandaşı olduğunu ve yurt dışı hesaplarından transferin zaman alacağını söyleyerek vakit kazandığını tespit etti.

Zamanla üst düzey siyasetçi, akademisyen ve ekonomistler ile kamu ve özel sektör yöneticilerini de hedef alan Şerife Y'nin, alacak talepleri arttıkça sahte dekont düzenlediği, ardından üst düzey kamu görevlisi olduğu yalanıyla alacaklıları gözaltına aldırmakla tehdit ettiği belirlendi.

Dolandırıcılık faaliyetlerinde teknolojiden de faydalanarak yapay zekayla sahte doküman ve görsel üreten zanlının, bu yolla geniş ve nüfuzlu bir çevreye sahip olduğu izlenimi uyandırdığı saptandı.

Şüphelinin, sevgili olma bahanesiyle temas kurduğu kamu görevlilerinden ilişki teklifine olumsuz yanıt verenlere ise üst düzey tanıdıklarına şikayet ederek görev yerlerini değiştirme tehdidinde bulunduğu belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Şerife Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

