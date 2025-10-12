Ankara'da Dolandırıcılara Operasyon: 250 Bin Dolar Geri İade Edildi

Ankara'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp 66 yaşındaki bir vatandaşın 250 bin dolarını alan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'ten kiraladıkları araçla Ankara'ya gelen 2 şüpheli, telefonla aradıkları 66 yaşındaki vatandaşa kendilerini polis olarak tanıttı.

Şüpheliler, aradıkları vatandaşa, "Adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgilerinizi kullanarak FETÖ terör örgütü para topluyor. Biz bu şahıslara ve bunlara yardım eden banka çalışanlarına operasyon yapacağız. Bu sebeple hesabınızdaki paraları dolara çevirin, kapıya gelen görevliye verin, sonrasında size geri vereceğiz. Paralarınız devlet garantisinde olacak." dedi.

Dolandırıcılara inanan vatandaş, bankadaki parasını çekerek dolara çevirdi.

Dolandırıcılar, vatandaştan kendisine gelen ekiplerin "kale" dedikten sonra "sancak" diye karşılık vermesini istedi. Telefon irtibatını hiç kesmeden sürdüren dolandırıcılar, mağdurun ikametine gelerek parolayı söyledikten sonra paraları alarak kaçmaya başladı.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri ve kullandıkları aracı tespit etmek için çalışma başlattı.

Şüphelilerin, Gaziantep istikametine doğru hareket ettiklerini belirleyen ekipler, "fanus" yöntemi ile dolandırıcıları, mağdurdan aldıkları 250 bin dolarla beraber 1 saat içerisinde yakaladı.

Polis ekipleri, 66 yaşındaki vatandaşa parasını iade etti.

Öte yandan, şüphelilerin mağdurun ikametine gelirken maske ve şapka kullanması, binaya girip paraları alıp çıkması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, vatandaşları, "Polis para istemez. Vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya çalışanlara karşı aralıksız mücadele sürmektedir." ifadeleriyle uyardı.