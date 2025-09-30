Ankara'da DHKP-C ile İrtibatlı 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

ANKARA'da DHKP-C silahlı terör örgütüyle irtibatlı olarak, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) çatısı altında faaliyet yürüttüğü belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DHKP-C örgütüyle irtibatlı olarak, TAYAD içerisinde faaliyet gösteren ve gösteri yürüyüşü niteliğindeki eylemlere destek veren, örgütün Ankara yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.