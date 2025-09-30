Haberler

Ankara'da DHKP-C ile İrtibatlı 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, DHKP-C terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli, TAYAD derneği altında faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

ANKARA'da DHKP-C silahlı terör örgütüyle irtibatlı olarak, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) çatısı altında faaliyet yürüttüğü belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DHKP-C örgütüyle irtibatlı olarak, TAYAD içerisinde faaliyet gösteren ve gösteri yürüyüşü niteliğindeki eylemlere destek veren, örgütün Ankara yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün düşmeden önceki ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı

O gece Güllü'nün evinde neler oldu? İşte kamera görüntülerinin tamamı
Netanyahu'ya soruldu: Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek misiniz?

Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek mi? Yanıtı hayli net
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.