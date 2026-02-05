Başkentte 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı kapsamında Gençlik Parkı Büyük Tiyatro Salonu'nda düzenlenen anma programına, ABB Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş, davetliler ve depremzede aileler katıldı.

Yavaş, programda yaptığı konuşmada, ABB olarak itfaiye ve afet ekiplerinin hem personel hem de teknik donanım açısından güçlendirildiğini belirtti.

Afet kavramının yalnızca depremle sınırlı olmadığını, aşırı sıcaklar ve şehir içi su baskınlarının da ciddi afetler arasında yer aldığını aktaran Yavaş, kentlerin afetlere dirençli hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Başkentte, ABB olarak 900'e yakın depremzedeyi misafir ettiklerini anlatan Yavaş, "Asla rahatsız olmayın. İhtiyaçlarınız tamamlanıncaya kadar bizim başımızın üstünde yeriniz hazır. Hiç çekinmeden tüm ihtiyaçlarınızı yine aynı şekilde Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bildirerek, hiç olmazsa orada sizleri bir sıkıntı yaşamadan misafir etmeye devam edeceğiz. Ben tekrar depremde kaybettiklerimizin, afette kaybettiklerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." değerlendirmesinde bulundu.

ABB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Özkan Erel de olası afetlere karşı hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla hayata geçirdikleri projeleri anlatarak, "Afet öncesi hazırlık, afet anı müdahale ve afet sonrası iyileştirme süreçlerini bütüncül bir yaklaşımla ele alarak, toplumumuzun güvenliği için her an göreve hazırız." ifadelerini kullandı.