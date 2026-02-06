Haberler

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri Eylemine Polis Müdahale Etti, Bazı Eylemciler Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, 6 Şubat deprem felaketinin üçüncü yıl dönümünde düzenlemek istedikleri yürüyüşe polis müdahale etti. Eylemciler gözaltına alındı.

(ANKARA) - Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri'nin, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Kolej Metrosu'ndan Yüksel Caddesi'ne düzenlemek istediği yürüyüşe polis izin vermedi. Müdahale sırasında bazı yurttaşlar gözaltına alındı.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılında hayatını kaybeden vatandaşları anmak için Kolej Metrosu'nda buluşan eylemciler, Yüksel Caddesi'ne yürümek istedi.

Eylemciler, "Afet değil, bu bir cinayet", "6 Şubat'ı unutma, unutturma", "AKP'den hesabı emekçiler soracak" ve "Yüz binlerin katili saray rejimi" sloganları atarak, "Kader değil katliam", "Kaza değil cinayet", "Unutmak, helalleşmek, affetmek yok", "Evlerimiz yıkıldı, sıra saraylarınızda" ve "Enkaz düzeni çöpe atılsın" ifadelerinin yer aldığı dövizler taşıdı.

Polisin yürüyüşe izin vermemesi üzerine bazı eylemcilerle polis karşı karşıya geldi. Yaklaşık iki saat süren arbedede bazı göstericiler gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
