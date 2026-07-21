5. Uluslararası Critical Muslim Studies Konferansı yarın düzenlenecek

Bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Critical Muslim Studies (Eleştirel Müslüman Çalışmaları) Konferansı ve Yaz Programı kapsamında, "Batı Sonrası Dünya Düzenine Doğru: Dekolonyalite, İslamofobi ve Küresel Gelecekler" başlıklı söyleşi, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Ankara Bilim Üniversitesi, Türk Telekom, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve İslamofobi ile Mücadele Merkezi (CENTERCIF) işbirliğinde 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek etkinlikte, dekolonyal düşünce, İslamofobi, Batı sonrası dünya düzeni ve küresel dönüşüm süreçleri disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alınacak.

Söyleşiye Leeds Üniversitesi Dekolonyal Düşünce ve Sosyal Teori Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Salman Sayyid, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley öğretim görevlisi Prof. Dr. Hatem Bazian ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özcan Hıdır konuşmacı olarak katılacak.

Söyleşi, 13-22 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 5. Uluslararası Critical Muslim Studies Konferansı ve Yaz Programı kapsamında gerçekleştirilecek.

Her yıl farklı ülkelerden akademisyenleri, araştırmacıları ve lisansüstü öğrencileri bir araya getiren programda, İslamofobi, dekolonyal düşünce, sömürgecilik sonrası bilgi üretimi, Müslüman kimliğinin küresel ölçekte karşı karşıya olduğu sorunlar, Batı sonrası dünya düzeni ve küresel adalet gibi başlıklarda dersler, seminerler, atölye çalışmaları ve akademik oturumlar düzenleniyor.

Program, eleştirel Müslüman çalışmaları alanında uluslararası akademik işbirliğini güçlendirmeyi ve dekolonyal düşünceye ilişkin güncel tartışmalara katkı sunmayı amaçlıyor.

Geçen yıl İstanbul'da düzenlenmişti

Critical Muslim Studies'in 4. Uluslararası Konferansı, geçen yıl İstanbul'da farklı ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Konferansta İslamofobi, sömürgecilik, Filistin, dekolonyal düşünce, Müslüman kimliği ve küresel adalet gibi konular disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınarak, programın uluslararası araştırmacılar arasında akademik işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedeflenmişti.

Ankara'da düzenlenecek söyleşinin de 5. Uluslararası Critical Muslim Studies Konferansı ve Yaz Programı'nın kamuoyuna açık oturumlarından biri olarak, dekolonyal düşünce, İslamofobi ve Batı sonrası dünya düzenine ilişkin güncel tartışmaları daha geniş kitlelerle buluşturması amaçlanıyor.