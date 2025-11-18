Ankara'da Çocuklar için Koruyucu Proje Açılışı Gerçekleştirildi

Ankara'da, "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi"nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da katıldığı açılış töreninde, UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Malti Gandhi ile Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Maria Luisa Wyganowski konuşma yaptı.

UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Gandhi konuşmasında, projenin resmi açılış töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projenin amacına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin son yıllarda çocuklarla ilgili adalet sisteminin uluslararası ve Avrupa standartlarıyla uyumlu hale gelmesine yönelik önemli adımlar attığını kaydeden Gandhi, bu doğrultuda yapılanlar ve farklı kurumlar arasındaki ortaklıklara dikkati çekti.

Gandhi, söz konusu proje kapsamında çocukların yararını gözeten politikaların güçlendirileceği mesajı verdi.

Türkiye AB Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Wyganowski de projenin açılış töreninde olmanın kendisi için ayrıcalık olduğunu belirterek, projedeki hedeflere değindi.

Ankara'nın son yıllarda çocuklara ilişkin hukuksal meseleler konusunda kayda değer ilerlemeler kaydettiği değerlendirmesinde bulunan Wyganowski, bu hususta yapılanlara ilişkin örnekler verdi.

Wyganowski, çocuklar hususunda bakanlıklar, sivil toplum, yerel yönetimler, profesyoneller ve aileler gibi bütün aktörlerin rolü olduğuna dikkati çekerek, projede yer alan yetkililere teşekkür etti.

Açılış töreni, proje tanıtımı ve farklı toplantılarla devam edecek.