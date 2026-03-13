Haberler

Ankara'daki istismar davasında 2 tutuklama

Güncelleme:
Ankara'da 14 yaşındaki E.A. isimli kız çocuğuna yönelik 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Nitelikli yağma' suçlamasıyla yargılanan 4 sanıktan 2'si tutuklandı. Duruşmada mağdurun beyanları ve adli raporlar dikkate alındı, diğer sanıklara ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

ANKARA'da 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Nitelikli yağma' suçlamasıyla yargılanmasına başlanan 4 sanıktan 2'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kız çocuğu E.A.'nın (14), Mayıs 2024'te cinsel saldırıya uğradığı ve eşyalarının zorla alındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında; A.Ç., E.B. H.H. K. ve Y.Ö. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından dava açıldı. Soruşturma sürecinde alınan adli raporlarda, muayene bulgularının saldırı iddiasıyla uyumlu olduğu belirtildi. Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen davanın bugün ilk duruşması görüldü. Duruşmaya sanıklar, avukatları, mağdur ve ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı. Mağdur çocuk, Ankara Adliyesi Adli Görüşme Odası'ndan pedagog eşliğinde SEGBİS aracılığıyla dinlendi. Sanıklar ise savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek, dosyadaki aleyhlerine olan hususları reddetti.

SAVCI, TUTUKLAMA TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, mağdurun beyanları, adli raporlar ve dosyadaki deliller birlikte değerlendirildiğinde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu belirterek, sanıkların tamamının tutuklanmasını talep etti. Savcılık ayrıca olay tarihlerini kapsayan HTS ve baz kayıtlarının incelenmesi, mağdura ait telefonun kullanım bilgilerinin tespit edilmesi ve olayda kullanılan araçlara ilişkin PTS kayıtlarının araştırılması yönünde talepte bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dosyadaki delil durumu, mağdurun beyanları ve suçun niteliğini dikkate alarak, sanıklar A.Ç. ile E.B.'nin tutuklanmasına karar verdi. Diğer sanıklar H.H.K. ve Y.Ö. ise hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mağdurun ikametgahı ile okuluna 200 metreden fazla yaklaşmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Duruşma 20 Mayıs'a ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
