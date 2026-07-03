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Ankara'da çocukları dilendiren 11 şüpheli yakalandı

Ankara'da çocukları dilendiren 11 şüpheli yakalandı
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Ankara'da NATO Zirvesi öncesi çocukları dilendiren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da çocukları dilendiren kişilere yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Operasyon Turkuaz' çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda çocukları dilendirenler hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Adliyesi Aile İçi Bürosu koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube tarafından yürütülen operasyonda, 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 229'uncu maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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