Ankara'da 'Çirkinler' Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da 'Çirkinler' adlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Suç örgütünün esnaftan haraç aldığı ve iş yerlerini tehditlerle hedef aldığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 'Çirkinler' organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Suç örgütü üyelerinin, esnaf ve iş adamlarından tehditle haraç aldıkları, vermeyen esnafın iş yerlerini kurşunladıkları ve çektikleri görüntüleri, korkutma amaçlı paylaştıkları öğrenildi. Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, kullandıkları silahları ise metruk arazideki çöp yığınına gizledikleri tespit edildi. 4 ayrı olaya karışan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
