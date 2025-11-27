Haberler

Ankara'da Cinayet: Sevgili Tabancayla Vurularak Öldürüldü

Ankara'da Fuat Y. (51) isimli şahıs, sevgilisi Nurselen Gülaçtı'yı (33) matbaa dükkanında başından tabanca ile vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'da Fuat Y. (51), sevgilisi olduğu öne sürülen Nurselen Gülaçtı'yı (33) tabanca ile başından vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Fuat Y.'ye ait matbaa dükkanında meydana geldi. Fuat Y. ile Nurselen Gülaçtı, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Fuat Y., yanında bulunan tabanca ile Gülaçtı'yı başından vurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülaçtı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, saldırgan cinayeti işlediği tabanca ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
