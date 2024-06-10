Türkiye'nin en büyük çevre etkinliği ÇEVREFEST tamamlandı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin en büyük ve en geniş katılımlı çevre etkinliği olan ÇEVREFEST'i tamamladıklarını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Başkent Millet Bahçesi'nde 'Hepimizin Bir Dünyası Var' temasıyla düzenlenen ÇEVREFEST, 4 gün boyunca çevre ve Sıfır Atık projeleriyle 7'den 70'e tüm katılımcılara yeni deneyimler sundu. Etkinliklerin, çocukların çevre duyarlılığı kazanmasında faydalı olduğunu belirten katılımcılar, ÇEVREFEST'in her sene yapılmasını istedi. ÇEVREFEST ziyaretçileri, atık malzemelerden yapılan giysilerden 'Çevre' konulu kitapların ağırlıklı olduğu kitap fuarına, 'İklim Tüneli'nden Sıfır Atık temalı stantlara, atölye çalışmalarından insan ve çevre ilişkisine dair söyleşilere kadar birçok etkinliğe ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık hareketi, etkinlikte ilgi gördü. Sıfır Atık belgesi alan üniversitelerin yanı sıra belediyelerin iyi çevre uygulamalarını tanıttığı etkinliğe 39 belediye, 15 özel sektör temsilcisi firma, 9 üniversite, bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Firmalar, akıllı şehir uygulamalarından geri dönüşüme, atık yönetiminden yenilenebilir enerji teknolojilerine kadar faaliyette bulundukları alanlarla ilgili en yeni çevreci teknolojilerini ÇEVREFEST'te tanıttı.

ÇOCUKLAR HAYALLERİNİ YAZDI

Türkiye Çevre Ajansı tarafından hazırlanan 'Hayal Duvarı'na ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 'Gökyüzüne Mesajım Var' tahtalarına çocuklar ilgi gösterdi. Gelecekte ne hayal ediyorlarsa, nasıl bir doğa ve çevre istiyorlarsa kağıda döküp, duvara yapıştıran çocukların panoya, 'Çok iyi bir insan olmak istiyorum', 'Gelecek bizim elimizde, çevremizi temiz tutalım', 'Yeşili seviyorum' yazdığı görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kreşte, çocukların atıklardan yaptığı ürünler sergilenirken; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından sürdürülebilirlik anlayışıyla atık malzemelerden yapılan kıyafetler, gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti. ÇEVREFEST'te, deprem bölgesinde hasar gören köy evlerinin yerine yapılacak olan ve yapımı süren 100 bin çelik köy evinin bir örneği de sergilendi. Çevre dostu, Sıfır Atık uyumlu çelik köy evi, izleyicilerden tam not aldı.

ÇEVREFEST'te, Filistin halkının yaşadığı insanlık dramı da unutulmadı. 'Met' mahlasını kullanan Muhammet Emin Türkmen tarafından grafiti yöntemiyle yapılan resimde, 'Free Palestine/Özgür Filistin' yazısı yer aldı. Türkmen'in çerçevelerini atık malzemelerden yaptığı diğer fotoğrafları da etkinliğe katılanlardan ilgi gördü. Her yaştan kişinin ilgi gösterdiği ÇEVREFEST'i ziyaret edenler, hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

'EVLATLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin en büyük ve en geniş katılımlı çevre etkinliği ÇEVREFEST'i tamamladıklarını belirtti. İlk defa düzenlenen ve 4 gün süren çevre etkinliğinde emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Özhaseki, "Dünyamızı çocuklarımıza en temiz ve yaşanabilir haliyle teslim etmek için 7'den 70'e her yaştan çevre gönüllüsü misafirimizi Başkent Millet Bahçesi'nde ağırladık. Ülkemizdeki çevre hassasiyetinin arttığını, onlarca stanttaki yüzlerce çalışmayla bir kez daha gördük. İnşallah evlatlarımızın geleceği için hep birlikte çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Tüm çevre gönüllüleriyle birlikte ÇEVREFEST'te bir kez daha haykırdık; 'Hepimizin Bir Dünyası Var' diye. Bu vesileyle ÇEVREFEST'in düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma; başta genç arkadaşlarımız ve minik çevre müfettişlerimiz olmak üzere 'Yeşil bir çevre, temiz bir dünya ve evlatlarımızın geleceği için ben de varım' diyerek, etkinliğimize katılan tüm misafirlerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Çevre duyarlılığınızla, enerjinizle, güzel yüreğinizle, iyi ki varsınız" dedi.