Ankara'da boya fabrikasında yangın; 1 ölü

TEKNİSYENNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Fabrikada yapılan arama çalışmalarında kayıp teknisyen Adem Ulucan'ın (45) cansız bedenine ulaşıldı. Ulucan'ın cesedi, yapılan incelemeden sonra çıkarılarak otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bu sırada fabrika önünde bekleyen Ulucan'ın yakınları gözyaşı döktü. Yaralanan işçiler Furkan Yıldız ve Yusuf Erdin ise Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Öte yandan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı