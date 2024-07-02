Üye Girişi
Haberler

Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, rehin aldığı 2 çocuğunu tabancayla öldürüp intihar etti. Şahsın eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve mahalleye yeni taşındıkları öğrenildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, rehin aldığı 2 çocuğunu tabancayla öldürüp canına kıydı.

ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Alınan bilgiye göre, Naci Çakır Mahallesi 758'inci Cadde'deki binada, Murat Keklik, çocukları Yağız Keklik (14) ve Doğa Keklik'i (11) tabancayla rehin aldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba Keklik, bulundukları evde çocuklarını tabancayla vurarak öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi.

EŞİYLE BOŞANMA AŞAMASINDAYMIŞ

Hayatını kaybeden baba ve 2 kardeşin cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Murat Keklik'in eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve mahalleye yeni taşındıkları öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Adli Tıp Kurumu Çankaya Ankara Baba Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz

 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin paylaşımlar! Boykot edilecek Türk ürünlerini listelediler

Araplardan Türkiye karşıtı çirkin paylaşımlar! Boykot edilecek Türk ürünlerini listelediler

 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti

Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti

 Alman Deutsche Bank'tan Türk lirasına yatırım tavsiyesi: En iyi performans gösteren küresel para birimi

Alman Deutsche Bank'tan Türk lirasına yatırım tavsiyesi: En iyi performans gösteren küresel para birimi
500

Yorumlar (7)

sade vatandaş:

eşiyle ne sorunları vardı bilinmez ama babalık vasfı taşıyacak bir mahluk değilmiş bunu insan düşmanına yapmaz

43
2
yanıtYanıtla
Necati Nejdet:

Bu silahlara kolay ulaşım devletin suçu hiç kimseye ses çıkartmıyorlar nerede bu devlet

16
2
yanıtYanıtla
Güven önemlş:

silah her yerde ve herkeste

yanıt10
yanıt1
AYHAN BAYRAK:

Yine bir kadın yüzünden 2 evlat gitti

11
6
yanıtYanıtla
Güven önemlş:

Kendisi de intihar etmiş, hem çocuklara hem kendine yazık ettin, sırf kadını üzmek için, değer miydi

14
1
yanıtYanıtla
Köfteci Jardel:

Bu kadar intihar ve cinayet olayı normal mi sizce? Bunların hepsi ekonomik krizin alametleri.

5
4
yanıtYanıtla
Sihirbazın Çırağı:

Cennetteler.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title