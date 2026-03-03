15 yaşındaki Fatih'i öldüren akranına haksız tahrik indirimiyle 12 yıl hapis cezası

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde Fatih Acacı'nın (15) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin görülen davada suça sürüklenen çocuk D.G. (15), 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 12 yıl hapse çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 7 Eylül'de Yunus Emre Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Fatih Acacı ile aynı yaştaki D.G. arasında kız meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada D.G., üzerindeki bıçakla Acacı'yı bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Acacı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli D.G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayarak geçen yıl 3 Ekim'de iddianame hazırladı. İddianamede, taraflar arasında 'aynı kızla arkadaşlık ilişkisi' nedeniyle parkta çıkan kavga sırasında D.G.'nin Fatih Acacı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden 12 bıçak darbesiyle hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladığı, Acacı'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Savcılık, olay yeri kamera kayıtları, tanık beyanları ve otopsi bulgularının sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini ortaya koyduğunu kaydetti. İddianamede, suça sürüklenen çocuk D.G.'nin 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istendi.

KARAR AÇIKLANDI

Davanın üçüncü duruşması bugün Ankara 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Çocuk mahkemesi olması nedeniyle duruşma salonuna izleyici ve basın mensupları alınmadı. Duruşmada, suça sürüklenen çocuk D.G. ve avukatlar salonda hazır bulundu. Mahkeme, D.G.'nin haksız tahrik indirimi uygulanarak 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan 12 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNİN DOĞRU OLMADIĞI KANAATİNDEYİZ'

Fatih Acacı'nın ailesinin avukatı Ersan Barkın, "İstinaf mahkemesinin, Yargıtay'ın buradaki haksız tahrik indirimini kaldıracağı kanaatindeyiz. Haksız tahrik indirimi kaldırıldığı anda, diğer indirimleri yapmadığını göz önüne aldığımızda buradaki ceza kendiliğinden 24 yıl üst sınıra çıkacak" diye konuştu.

'BEN SADECE İLAHİ ADALETE İNANIYORUM'

Abla Beyhan Acacı ise "Biz 7 Eylül'den beri mücadele ediyoruz. Ben kardeşimin cenazesinden geldiğim gibi sosyal medyaya girdim. Keyfimden değil. Ben kaç aydır yas tutmadım. Mahkeme mahkeme geziyoruz, kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu kadar mı insafsızsınız? 8 yıl nedir? Çok kısa bir sürede çıkacak. Ondan sonra da halk düşünsün. Ben sadece ilahi adalete inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı