Beyaz eşya servisi çağıranlar dikkat! Tutara bir sıfır ekleyip karttan 200 bin TL çektiler

Beyaz eşya servisi çağıranlar dikkat! Tutara bir sıfır ekleyip karttan 200 bin TL çektilerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Keçiören'de kurumsal görünümlü sahte bir beyaz eşya servis sitesi kurdukları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, evine gittikleri vatandaşların arızalı cihazlarını tamir etmeden işlemi geçiştirdiği, POS cihazında tutara bir sıfır ekleyerek bir müşterinin kartından 200 bin TL çektiği belirlendi. İş yeri görüntüsü vermek için aylık 30 bin TL'ye kiraladıkları dükkanda yalnızca tabela olduğu ortaya çıktı.
- Ankara'da sahte beyaz eşya servis sitesi kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen F.T. ve E.S. gözaltına alındı.
- Şüphelilerin POS cihazından tahsilat sırasında tutara bir sıfır ekleyerek bir müşterinin kartından 200 bin TL çektikleri belirlendi.
- Şüphelilerin iş yeri görünümü vermek için aylık 30 bin TL'ye kiraladıkları dükkanda yalnızca tabela bulunduğu tespit edildi.
ANKARA'da, sahte beyaz eşya servis sitesi kurarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçiören'de internet sitesi üzerinden beyaz eşya servis hizmeti verdiklerini belirten kişilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin, profesyonel tasarıma sahip ve kurumsal görünümlü bir internet sitesi hazırladığı belirlendi.
POS CİHAZINDA TUTARA BİR SIFIR EKLEDİLER
Şüphelilerin, site üzerinden ulaştıkları vatandaşların evlerine giderek arızalı beyaz eşyaları tamir etmedikleri, işlemleri geçiştirdikleri ve POS cihazından tahsilat sırasında tutara bir sıfır ekledikleri tespit edildi. Bu yöntemle bir müşterinin kartından 200 bin TL çekildiği belirlendi.
DÜKKANDA SADECE TABELA VARDI
Şüphelilerin ayrıca, iş yeri görünümü vermek amacıyla aylık 30 bin TL karşılığında bir dükkan kiraladıkları, iş yerinde yalnızca tabela bulunduğu tespit edildi. Operasyonda F.T. ve E.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.