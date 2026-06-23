Ankara'da Otobüs ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı

ANKARA'da belediye otobüsü ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 GAF 410 plakalı EGO otobüsü ile 06 BG 0864 plakalı hafif ticari araç, çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

EGO'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, EGO Genel Müdürlüğü tarafından kazaya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 14.21'de Yenimahalle ilçesi Yeni Batı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Ankara istikametinde, Şaşmaz Kavşağı mevkisinde, EGO Genel Müdürlüğümüze bağlı 505 numaralı Sincan-Sıhhiye hattında hizmet veren otobüsümüzün karıştığı üzücü bir trafik kazası meydana gelmiştir. İlk değerlendirmelere göre, seyir halindeki otobüsümüzün önüne aniden çıkan bir hafif ticari aracın yaptığı manevra sonucunda sürücümüz direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve kaza gerçekleşmiştir. Kazanın ardından ilgili tüm birimlerimiz hızla harekete geçmiş; araç kamera kayıtlarının incelenmesi ile teknik ve idari süreçler derhal başlatılmıştır. Meydana gelen kaza sonucunda maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere nakledilmiş olup tedavileri devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyor; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Kazanın oluş şekli ve sorumluluk durumuna ilişkin incelemeler emniyet birimleri ile ilgili kurumlar tarafından başlatılmış olup süreç titizlikle sürdürülmektedir. EGO Genel Müdürlüğü olarak yürütülen tüm inceleme ve soruşturma süreçlerine gerekli destek sağlanmaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı