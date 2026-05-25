Ankara'da bayram öncesi helikopter destekli trafik denetimi

Ankara'da Kurban Bayramı öncesi trafik kazalarının önlenmesi için helikopter destekli denetim yapıldı. Havadan takip edilen araçlardan kural ihlali yapanlara ceza kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Dairesi Başkanlığı ile Trafik Başkanlığı koordinesinde, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, Ankara-Konya kara yolu güzergahındaki araçlar havadan helikopterle takip edildi. Emniyet kemeri kullanımı, hatalı şerit değişimi, ters yön ve seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi ihlaller denetim kapsamında incelendi. Helikopterden yapılan takip sonucu kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar, güzergahta görev yapan ekiplere bildirildi. Kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser İskender Dolu, bayram tatilinde vatandaşların güvenli seyahat etmesini sağlamak amacıyla tedbirlerini aldıklarını belirterek, "Tedbirlerimiz kapsamında ekip ve personel sayımızı artırdık. Helikopter ve insansız hava araçları ile gerçekleştirdiğimiz denetimler ile trafiği izlemekteyiz. Herhangi bir olumsuz durumda direkt müdahale etmek için ekiplerimize bilgi aktarıyoruz. Şehirler arası yollarımızda, özellikle Ankara içerisinde uzun bir güzergahımız var. Marmara ve Ege Bölgesi'nden gelen trafiğin Ankara'da birleşerek, Doğu ve Güney illerimize aktarılması Ankara üzerinden sağlanıyor. Tedbirler kapsamında özellikle her ana kavşağa ekstra ekip görevlendirmesi yaptık. Şu ana kadar gayet iyi ilerliyoruz, herhangi bir olumsuz durum yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
