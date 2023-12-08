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Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan öğrencinin tedavisi devam ediyor

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın tedavisi Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam ediyor. Baba Halil Yılmaz, yetkililere seslenerek başıboş sokak köpekleri sorununa çözüm bulunmasını istedi.

'ABLASINA KENDİM GİDERİM DEMİŞ'

Ankara'nın Keçiören ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın tedavisi Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam ediyor. Tunahan'ın babası Halil Yılmaz (44), DHA'ya yaptığı açıklamada, yetkililere seslenerek, başıboş sokak köpekleri sorununa çözüm bulunmasını istedi. 5 çocuğu olduğunu söyleyen Halil Yılmaz, Tunahan'ı normalde okula ablasının götürdüğünü belirterek, "Ablasına, 'Ben kendim giderim' demiş. Benim çocuğumun köpeğe saldırması kesinlikle yok. Sakarya'da yaşarken 2 kilometre yürüyerek 150 TL harçlığıyla yavru bir köpek için mama almıştı. Benim çocuklarım o kadar hayvan canlısıdır, kesinlikle saygısızlık yapmazlar. 9 yaşındaki çocuk hayvana nasıl tekme atsın? Öyle haberler çıkıyor, insan üzülüyor. Benim canım yandı, başkasının canı yanmasın. İnşallah bundan sonra da bir çözüm bulurlar" diye konuştu.

'ÇOCUĞUM BURADAN SAĞ ÇIKARSA ELLERİNDEN ÖPECEĞİM'

Tunahan'ın sağlığına ilişkin bilgi veren baba Halil Yılmaz, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Şu an çocuğum yoğun bakımda, makineye bağlı bir şekilde, bilinci kapalı. Sağlam yeri yok, tüm vücudu sarılı. Hacettepe Hastanesi'nde çalışan doktorlar insanüstü insanlar. Eğer çocuğum buradan sağ çıkarsa ellerinden öpeceğim" dedi.

Umutcan ÖREN- Ali Eren İĞDE/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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