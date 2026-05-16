Başkentte "Türkiye'de Başıboş Köpek Sorunu: Güncel Durum" paneli düzenlendi

Ankara Sivil Toplum Platformu ile Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkı Savunma Derneği işbirliğinde, "Türkiye'de Başıboş Köpek Sorunu: Güncel Durum" paneli gerçekleştirildi.

Araştırma ve Kültür Vakfı'nda düzenlenen panelde, sahipsiz köpeklerin halk ve çevre sağlığına etkileri, mevcut yasal düzenlemelerle uygulamada karşılaşılan sorunlar ele alındı.

Panelin açılış konuşan Ankara Sivil Toplum Platformu Dönem Sözcüsü Nevzat Öylek, panelin amacının toplumsal kutuplaşma oluşturmak değil, insan hayatını, şehir güvenliğini, kamu düzenini ve hayvan refahını esas alan gerçekçi çözüm yollarını araştırmak olduğunu belirtti.

Memur-Sen Ankara İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen "Ankara Şehir Sorunları Araştırması"na değinen Öylek, Haziran 2025'te 1480 kişinin katılımıyla yapılan araştırmada Ankara'daki en büyük şehir sorunlarından birinin başıboş köpekler olarak öne çıktığını bildirdi.

Öylek, katılımcıların yüzde 58,7'sinin bu sorunu öncelikli mesele olarak değerlendirdiğini ifade ederek, "Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri de güvenlik algısıyla ilgilidir. Son yıllarda binlerce köpek saldırısı kayıtlara geçmiş, çok sayıda vatandaşımız yaralanmış, hayatını kaybeden insanlarımız olmuştur." dedi.

Nevzat Öylek, başıboş köpeklerin neden olduğu trafik kazalarında da vatandaşların yaşamını yitirdiğini belirterek, kuduz riskli temas nedeniyle her yıl yüz binlerce kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu söyledi.

Köpek üretimi ve terk edilmesinin sıkı biçimde denetlenmesinin önemine işaret eden Öylek, Ankara Sivil Toplum Platformu olarak yalnızca şehir güvenliği konusunda değil, toplumun kültürel ve vicdani meselelerinde de sorumluluk almaya devam ettiklerini dile getirdi.

"Köpek üretimi ve terk edilmesi sıkı biçimde denetlenmeli"

Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkı Savunma Derneği Başkanvekili Derya Pınar da panele yalnızca bir dernek temsilcisi olarak değil, evladını kaybetmiş bir anne olarak katıldığını belirtti.

Kızının başıboş köpeklerin saldırısına uğradığını ve kaçarken kamyonun altında kaldığını dile getiren Pınar, yaşadıkları sürecin kendileri için derin bir acı olduğunu kaydetti.

Pınar, benzer olayların yaşanmaması amacıyla Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkı Savunma Derneği'ni kurduklarını belirterek, sokak güvenliği konusunda daha etkin önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Avukat Devrim Koçak, Türkiye'de başıboş köpek sorunun halen devam ettiğini aktardı.

Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu ise hayvanlardan geçebilecek hastalıklar hakkında bilgi verdi.

Avukat Meltem Zorba, sahipsiz köpeklerin neden olduğu zararlar kapsamında hizmet kusuru ve cezai sorumluluklara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Ercan Özçelik ise başıboş köpeklerin halk ve çevre sağlığına etkilerine ilişkin bir sunum yaptı.