Haberler

ABB'ye ait barınakta köpeklerin itlaf edildiği iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir barınakta köpeklerin itlaf edilip çöp poşetine konulduğu iddiaları sonrası belediyeden açıklama geldi. Videoların incelendiği ve soruşturma talimatı verildiği belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) ait bir barınakta, köpeklerin itlaf edilip çöp poşetine konulduğu ve soğuk hava deposunda tutulduğu iddia edildi.

ABB'ye ait olduğu iddia edilen bir barınakta, köpeklerin itlaf edilerek çöp poşetleri içinde soğuk hava deposunda tutulduğuna ilişkin bazı sosyal medya hesaplarından görüntü paylaşıldı.

ABB'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine ait olduğu iddia edilen bir soğuk hava deposuna ilişkin görüntülerin, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Paylaşılan video incelendiğinde, görüntülerde Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olduğuna dair kurumumuzu temsil eden herhangi bir tabela, levha, amblem ya da logonun bulunmadığı açıkça görülmektedir. Bununla birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyemize ait yerleşkede bulunan depolar, güvenlik birimlerimiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından denetlenmiş, kamera kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Hiçbir soru işaretine mahal vermemek adına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş söz konusu videoyu ihbar kabul ederek gerekli incelemelerin yapılması için Teftiş Kuruluna soruşturma talimatı vermiştir."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var

Futbolda deprem büyüyor! Onlarca isim arasında Süper Lig hakemi de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Görüntüleri elden ele dolaşıyor: Konya'da vergi dairesinde çalışan kadınla ilgili bomba iddia

Yer: Konya! Videodaki kadın memurla ilgili vahim bir iddia var
Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri

Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık illeri tek tek sayıp uyardı
Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Kanlı elbiselerini değiştirmiş

Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı!