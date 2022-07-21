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Ankara'da bağımlılıkla topyekûn mücadele çalıştayı gerçekleştirildi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
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Ankara Valiliği ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) iş birliğinde "Tütün ve Tütün Ürünlerinin Kullanımıyla Mücadele Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yabancı maçlarda TRT'nin alkol reklamı yaptığını ileri sürerek eleştiride bulundu.

Ankara Valiliği ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) iş birliğinde "Tütün ve Tütün Ürünlerinin Kullanımıyla Mücadele Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Medya Ankara'da yer alan habere göre Çalıştay'da yaptığı açılış konuşmasıyla TRT'yi eleştiren SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, bağımlılıkla mücadele ederken yüzünü kapatarak utandığını, yabancı maçlarda TRT'nin alkol reklamı yaptığını ileri sürdü.

"CEVDET HOCAMIZ ŞİKAYETLERİ KONUSUNDA HAKLI"

Konuya ilişkin konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin ise, "Cevdet hocamız isyanı şikâyetleri ve üzüntüleri konusunda haklı, çünkü başından bu yana en çok emek veren TBMM mensuplarından birisiydi" dedi.

Şahin, tütün ürünlerinin kullanımıyla mücadelede müeyyidelerin uygulanmasında belediyelere de önemli görevler düştüğünü söyleyerek, "Topyekun yeni bir heyecanla, yeni bir kampanyayla tütün ürünlerinin kullanımıyla mücadeleye tekrar başlamak lazım. Çalıştay'ın bu konuda üreteceği sonuçlar, oluşturacağı raporlar hem bizlere hem de karar verici, mevzuat oluşturucu ve yasa koyuculara yol ve yön göstermiş olacak." diye konuştu.

Kaynak: Medya Ankara

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

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