ABB, yol seviyesinin altında kalan baca kapakları ve ızgaraları yeniliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yol seviyesinin altında ya da üstünde kalan baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarını yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmalarla birlikte toplamda 50 bin adet baca ve ızgaranın tamir edilmesi hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), zamanla yol seviyesinin altında ya da üstünde kalan baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarını yenileme çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bulvar ile cadde ve sokaklarda başlatılan bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, zamanla yol seviyesinin altında ya da üstünde kalan baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarını yol kotuna uygun hale getiriyor.

Bu kapsamda, baca kapakları ve ızgaralar tek tek elden geçiriliyor. Çalışmalar, merkez ilçelerde kırıcılı makine, asfalt kesme aracı, asfalt robotu, kamyon ve kamyonet olmak üzere 5 iş makinesi ile yürütülüyor.

Yenimahalle'de yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı Denetim Görevlisi Mehmet Erdem, "Yaptığımız bu çalışmalarla vatandaşlarımızın günlük ulaşımlarını daha konforlu ve güvenli hale getiriyoruz. Şu anda yaklaşık 5 ayrı noktada çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 50 bin adet baca ve ızgarayı tamir etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
