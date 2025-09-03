Haberler

Ankara'da Baba İki Oğlunu Bıçaklayıp İntihara Kalkıştı

Ankara'da Baba İki Oğlunu Bıçaklayıp İntihara Kalkıştı
Güncelleme:
Ankara'da mental sağlık sorunları olduğu iddia edilen bir baba, oğulları İ.E.Ö. ve S.H.Ö.'yü bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Olay sonrası baba ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

ANKARA'da Hüseyin Ö., oğulları İ.E.Ö. (11) ve S.H.Ö.'yü (5) bıçakla yaraladıktan sonra doğal gazı açıp, tiner içerek intihara kalkıştı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi 1722'nci Sokak'ta meydana geldi. Ruh sağlığının bozuk olduğu öne sürülen Hüseyin Ö., eşi işte olduğu sırada evde bulunan oğulları İ.E.Ö. ve S.H.Ö.'ye bıçakla saldırdı. S.H.Ö. karnından yaralanırken, kolundan bıçaklanan İ.E.Ö. babasının elinden kurtularak karşı komşudan yardım istedi. Daha sonra kapıyı kilitleyen Hüseyin Ö., doğal gazı açıp, tiner içerek yaşamına son vermeye kalkıştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve kapıyı kırarak giren ekipler, S.H.Ö. ile Hüseyin Ö.'yü yerde hareketsiz yatarken buldu. Baba ve 2 oğlu, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. S.H.Ö. ve Hüseyin Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
