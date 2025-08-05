Ankara'da AVM'de Bıçaklı Kavga: İki Yaralı

Ankara'da AVM'de Bıçaklı Kavga: İki Yaralı
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Mamak ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, husumetli gruplar arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Olayla ilgili polis, şüphelileri gözaltına aldı.

ANKARA'nın Mamak ilçesindeki bir alışveriş merkezinde (AVM) iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Mamak ilçesinde bulunan bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan A.S. ve E.S. ile K.Ş., E.Ş. ve K.A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kesici aletlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada A.S., 'sallama' olarak tabir edilen kesici aletle K.A.'yı her iki kolundan, K.Ş. ise E.S.'yi sırt ve karın bölgesinden 4-5 yerinden bıçakladı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, kavgaya karışan şüpheliler suç aletleri olan sallama ve bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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