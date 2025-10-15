Haberler

Ankara'da Apartman Çatı Katında Yangın

Ankara'da Apartman Çatı Katında Yangın
Keçiören ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi Meşeli Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA

