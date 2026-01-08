Haberler

Yüzleri maskeli 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evden 75 bin lira değerinde altın çalan iki şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Yüzlerini maske ve şapka ile kapatan şüphelilerin hırsızlık sonrası kıyafet değiştirerek kaçış anları da görüntülendi.

ANKARA'da yüzlerinde maske, girdikleri evden 75 bin lira değerinde altın çalan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekipleri, geçen ay Keçiören ilçesinde bir evden gerçekleşen ziynet eşyası hırsızlığı ile ilgili çalışma yaptı. Kamera incelemelerinde 75 bin TL değerinde altın çalan 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin tanınmamak için yüzlerini maske ve şapka ile kapatarak gezdikleri binalarda, boş ve kapısı kilitlenmemiş daireyi tespit ettikleri belirlendi. Adrese girip hırsızlığı geçekleştiren şüphelilerin, olay sonrasında kıyafetlerini değiştirip dolmuşa bindikleri anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Dolmuşta giderken de şüphelilerin kilometrelerce yüzlerini açmadıkları saptandı. Saklandıkları adreste yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheli, sorguları için emniyete götürüldü.

