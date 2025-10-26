Ankara'da Alkol ve Uyuşturucu İddiası: 14 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

ANKARA'da evden kaçtıktan sonra kız arkadaşı E.K.E.A. (16) ile parkta baygın bulunan ve kaldırıldığı hastanede iddiaya göre aşırı alkol nedeniyle hayatını kaybeden Hiranur Kiper (14), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Hiranur'un annesi Bağdat Kiper (34), kızının arkadaşlarının uyuşturucu madde kullandığını öne sürerek, "E.K.E.A. hala uyuyor, uyanamadı. ya E.K.E.A. da ölürse? Benim kızım 3 haftadır tanıyor E.K.E.A.'yı; 3 haftada yediler çocuğumun başını" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir parkta meydana geldi. Aileleri 2 gün önce haber alamayınca kayıp ihbarında bulunduğu E.K.E.A. ile arkadaşı Hiranur Kiper, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, alkol kullandıklarını ve rahatsızlandıklarını söyledi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan kız çocuklarından Hiranu Kiper, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bilinci kapalı olan ve entübe edilen arkadaşı E.K.E.A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, çocukların parkta aşırı miktarda alkol aldığı iddia edildi.

'YATAĞINA AYILAR KOYMUŞ; KAÇMAYA HAZIRLANMIŞ'

Hiranur Kiper'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi. Kiper'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Hiranur'un annesi Bağdat Kiper, sabah uyandığında kızının evde olmadığını belirterek, Yatağına ayılar koymuş; yorganı bir kaldırdım ki kızım yok. Babasını aradım; 'Parka uğruyorlardı, orada sigara içiyorlardı, bir bak' dedim. Babası, 'Burada yok, karakola gidelim' dedi. Çıktık karakola gittik. Büyük kızım evden aradı, 'Anne yatağında intihar mektupları var' diye. Ama okudum intihar mektubu değil; çoğu veda mektubu, kaçmaya hazırlanmış. Bina kameralarına bakıldı, saat 8.'i 5 geçe çıkmış. Sonra arkadaşı E.K.E.A.'yı aramış, bu ikisi A.K.F.'nin evine gitmiş, A.K.F.'yi kapıdan almışlar. Okula gitmedikleri aşikar ama eşim A.K.F.'yi aradığında A.K.F. yalan söylemiş; 'Ben okuldayım, E.K.E.A. okulda, Hira'dan haberimiz yok' demiş. Biz onları hep sonradan öğrendik, her yerde kızımı aradık. Sonra öğrendik ki onlar da gitmemiş okula. Sonra A.K.F. döndü ama kızlar yok. A.K.F. karakola gitmiş, 'Haberim yok' demiş. Yalan söylüyor, ifadesi baştan sona yalan. Bu iki kız çocuğu bütün geceyi dışarıda geçirdiler" dedi.

'O ÇOCUKLAR YÜRÜYEMEZ O HALDE; BAŞKA YERDE İÇMİŞLER'

Kızının arkadaşlarının uyuşturucu kullandığını öne süren Kiper, "A.K.F., benim kızımı torbacısına mı bıraktı, ne yaptı kızıma? İçki içmişler ama alkol kokusu yok. İçki şişesi yok. O çocuklar o halde mi yürümüş parka; başka yerde içmişler. O çocuklar yürüyemez o halde; çünkü çocuğum oturamıyordu. Ben parka gittiğimde yatıyordu; otursun rahat kussun diye destek oldum. Hatta parktayken suratına soğuk su döktük. 'Öf be, ne yapıyorsunuz' dedi. Geri uyudu, 'ellemeyin uyusun' dedim; sırf ona bir şey yapacağımızdan korkmasın, sonraki ifadesinde 'Ben eve gitmek istemiyorum' demesin diye. 'Alkol mü almış, madde mi vermişler? Ben hepsini tedavi ettiririm' dedim. Sonra yoğun bakım alındı. Dışarıdaydım, bir çığlık koptu. Kalbi durmuş. Çocuğum ellerimizde öldü. E.K.E.A.'nın cebinden hap çıkmış. O çocukları biri attı oraya. A.K.F. bilgi sahibi. E.K.E.A. hala uyuyor; uyanamadı. ya E.K.E.A. da ölürse? Benim kızım üç haftadır tanıyor E.K.E.A.'yı; 3 haftada yediler çocuğumun başını. E.K.E.A., A.K.F.'nin en yakın arkadaşı, yıllardır tanışıyorlar; A.K.F. ile kızımı da o tanıştırıyor. E.K.E.A.'nın sevgilisi de A.K.F.'nin yakın arkadaşı. Dua ediyorum E.K.E.A. uyansın" dedi.