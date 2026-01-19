Haberler

ABB'den AVM çevrelerindeki trafik yoğunluğunun azaltılması kapsamındaki çalışmalara ilişkin açıklama

Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi, alışveriş merkezlerinin çevresindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yeni kararlar aldı. Dumlupınar Bulvarı'nda yapılacak düzenlemelerle, araç trafiğinin daha güvenli ve akıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), alışveriş merkezlerinin giriş ve çıkışlarında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yeni Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarının hayata geçirildiğini bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, UKOME'nin, Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Kentpark AVM ve Cepa AVM çevresinde yaşanan trafik sıkışıklığını gidermek amacıyla yeni karar aldığı anımsatıldı.

Karar doğrultusunda, 2123 Cadde'den Dumlupınar Bulvarı'na çıkışın kapatılacağı ve bu noktadan yalnızca girişe izin verileceği belirtildi. AVM'den çıkış yapmak isteyen araçların ise açık otopark içerisinden 2121 Sokak istikametine yönlendirileceği ifade edildi.

Yeni düzenlemeye yönelik yol genişletme çalışmalarının başladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABB, Kentpark ve Cepa AVM çevresinde uygulanacak düzenlemelerin ardından, benzer trafik yoğunluklarının yaşandığı diğer bölgeler için de çalışma başlattı. Bu kapsamda; Ankamall AVM–Mevlana Bulvarı bağlantısı, Optimum AVM açık otoparkından Ayaş Yolu'na çıkışlar, Nata Vega AVM çıkışları ile Antares AVM, Podium AVM ve Gimat çevresinde yaşanan trafik sorunlarına yönelik düzenlemeler için de harekete geçildi. Düzenlemelerle birlikte, AVM'lerin bulunduğu bölgelerdeki araç trafiğinin daha güvenli ve akıcı hale getirilmesi hedefleniyor."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
