16 yaşında, 'alacak' kavgasında cinayet işledi

Ankara Etimesgut'ta bir alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada, 16 yaşındaki Mert K.'nin pompalı tüfekle vurduğu 27 yaşındaki Burak Şimşek hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Olay, 9 Ocak'ta Etimesgut ilçesi Atakent Mahallesi 800'üncü Cadde'de meydana geldi. Burak Şimşek, borç-alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan arkadaşları Yusuf B. ile Ceyhun Karaçoban'ı bir araya getirdi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbedede yararlanan Ceyhun Karaçoban, Şimşek'in aracını gasp ederek olay yerinde ayrıldı. Karaçoban, kuzeni Mert K.'yi (16) yanına alarak tekrar geri döndü. Mert K., yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Vurulan Burak Şimşek, hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Ceyhun Karaçoban ile Mert K., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimşek'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

"SİLAH ALDIĞINDAN HABERİM YOKTU"

Tutuklanan Ceyhun Karaçoban polisteki ifadesinde, kuzeninin yanına silah aldığından haberinin olmadığını iddia ederek, "Yusuf'un bana borcu vardı, sadece bir kısmını ödedi. Karşı tarafla konuşmak için buluşmuştuk. Darbedilince araca binerek kaçtım ve kuzenimi alarak aynı yere geldim. Buluştuğumuz yerde karşı taraftan sadece bir kişi kalmıştı. Kısa süre sonra diğerleri de başka bir araçla geldi ve bana saldırdılar. Kuzenim, üzerime yüründüğünü gördüğü sırada nereden temin ettiğini bilmediğim tüfekle bir el ateş açtı. Kesinlikle böyle bir şey yapmasını söylemedim" dedi.

Mert K.'nin ise silahı korkutmak amaçlı ateşlediğini iddia ederek, "Silahımı kontrolsüzce ateşledim ve birinin vurulduğunu gördüm. Beni azmettiren kuzenim değildir" dedi.