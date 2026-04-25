Haberler

Ankara'da afiş asarken üst geçitten düşüp otomobilin altında kalan kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, üst geçide reklam afişi asarken dengesini kaybederek bulvara düşen ve yoldan geçen otomobilin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, işçi Vedat G. (43), Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki bir üst geçide reklam afişi asmak için çıktı.

Afiş astığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten bulvara düşen Vedat G'nin üzerinden, Eryaman istikametine giden M.K. idaresindeki 06 EIS 743 plakalı otomobil geçti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Vedat G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

