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Ankara'da açık cezaevinden firar eden hükümlü, 10 gün sonra Sincan'da yakalandı

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Ankara'da açık cezaevinden 10 gün önce firar eden hükümlü, jandarmanın Sincan'daki operasyonuyla yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ankara'da açık cezaevinden 10 gün önce firar eden hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı kent genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonda, açık cezaevinden 10 gün önce firar eden "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y'i gözaltına aldı.

R.Y, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA
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