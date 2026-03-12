Ankara'da 900 sahte plaka ele geçirildi

ANKARA'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 900 sahte plaka ve plaka basımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keçiören ilçesinde sahte plaka basarak sattığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Ayvalı Mahallesi'ndeki bir adrese yapılan operasyonda, basılı halde 500 sahte plaka ve basım aşamasında 400 boş plaka, pres ve havalandırma makineleri ile metal harf ve rakam kalıpları, plaka basımında kullanılan 300 litre boya ve 100 litre tiner ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı