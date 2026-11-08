Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara'da 8 yıldır aranan F.D., 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapisle yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da 8 yıldır aranan F.D., 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapisle yakalandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da 'kasten öldürme' suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 8 yıldır aranan firari F.D., polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.D.'nin Adana'da oluşturduğu suç örgütüyle bağlantılı olduğu öğrenildi.

ANKARA'da hakkında 'kasten öldürme' suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak 8 yıldır aranan F.D., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda ekipler, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak 8 yıldır aranan F.D'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.D'nin Adana'da oluşturduğu suç örgütü ile adam öldürme, yaralama, kaçırma ve rehin alma, zorla senet imzalatma olaylarında yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Maltepe'de erkek kuaförüne silahlı saldırı! İçeri girip ateş açtı

Traş keyfi kanlı bitti: Üzerlerine kurşun yağdı

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Zemin onu da sakatladı

Taraftar nasıl delirmesin! Osimhen'in ardından zemin onu da sakatladı
Italiano'nun gözünden düştü! Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli

Beşiktaş, yıldız ismine "Güle güle" dedi
ABD, Irak'tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi

Talimat ABD'den geldi! Komşuda sınır hareketliliği

Fon soruşturmasında Kemal Akkaya, Yunus Arıncı ve Nureddin Çevik gözaltına alındı13

Fon soruşturmasında üç kritik isme gözaltı
Elazığ'da korkunç cinayet! Eski eşini evinde tüfekle vurdu

İki çocuk annesini öldüren cani yakalandı
Trump'tan UFC Başkanı Dana White'a sürpriz teklif: Basın sözcüsü ol

Beyaz Saray basın sözcülüğünü öyle bir isme teklif etti ki şaşarsınız!
Athena Gökhan'ın yeni imajı şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

Ünlü şarkıcının yeni imajı dikkat çekti! Saçlarını gören şaşırıyor