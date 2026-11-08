Ankara'da 8 yıldır aranan F.D., 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapisle yakalandı

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ANKARA'da hakkında 'kasten öldürme' suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak 8 yıldır aranan F.D., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda ekipler, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak 8 yıldır aranan F.D'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.D'nin Adana'da oluşturduğu suç örgütü ile adam öldürme, yaralama, kaçırma ve rehin alma, zorla senet imzalatma olaylarında yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı