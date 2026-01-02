Haberler

Altındağ'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğun tedavisi sürüyor
Ankara'nın Altındağ ilçesinde okuldan dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Davut Elhamut ağır yaralandı. Tedavi süreci devam eden çocuğun ailesi, bölgede başıboş köpeklerin sorun yarattığını belirtti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde okuldan dönerken sahipsiz köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralan 8 yaşındaki Davut Elhamut'un, tedavisi sürüyor.

Dün öğle saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Atıfbey Mahallesi'nde okuldan eve dönen Suriye uyruklu 8 yaşındaki Davut Elhamut, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

Küçük çocuğun yardım çığlıkları üzerine çevrede bulunanlar müdahale ederek köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

Vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan Elhamut'un, tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.

"Daha önce de aynı yerde başka bir çocuğu köpekler ısırdı"

Davut Elhamut'un ağabeyi Abdu Elhamut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın okul dönüşü yaşandığını belirterek, "Yaklaşık 12-13 köpek saldırmış. Çok kötü durumdaydı, perişan haldeydi. Bir kadın çocuğu alıp getirdi kartonun üzerine yatırdı. Komşumuz yetiştirdi hastaneye. Şu an tedavisi sürüyor, ameliyat edilmesi bekleniyor." dedi.

Bölgede başıboş köpek sorununun sürdüğünü belirten Elhamut, "Burada köpeklerden çok rahatsız oluyoruz. Daha önce de aynı yerde başka bir çocuğu köpekler ısırdı. Bu köpeklerin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Ekipler şu anda çalışma yapıyor, kendilerine teşekkür ediyoruz ancak burada halen çok köpek var. Köpekler toplanırsa hayatımız daha iyi devam eder." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
