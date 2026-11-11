Ankara'da 7 ilçede uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da 7 ilçede uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullanmak için uyuşturucu aldığı belirlenen 32 şüpheliden firari 9'unun yakalanması için çalışmalar sürüyor.
ANKARA'da uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen soruşturmada; uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullanmak için uyuşturucu aldığı belirlenen 32 şüpheli belirlendi. Söz konusu şüphelilere yönelik Ankara'nın 7 ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 23 şüpheli yakalanırken, firari 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı