Ankara'da 7 ilçede uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı

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ANKARA'da uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen soruşturmada; uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullanmak için uyuşturucu aldığı belirlenen 32 şüpheli belirlendi. Söz konusu şüphelilere yönelik Ankara'nın 7 ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 23 şüpheli yakalanırken, firari 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı