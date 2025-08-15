Ankara'da 630 Suçlu Yakalandı

Ankara Valiliği, son bir haftada polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 630 kişinin yakalandığını duyurdu.

Ankara Valiliği, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 630 kişinin, polis ve jandarma ekiplerince yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 8-14 Ağustos'ta polis ve jandarma ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, aralarında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 9, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 23, 5-10 yıl hapis cezası olan 37, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 245 ve ifadeye yönelik aranan 316 olmak üzere 630 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
500
