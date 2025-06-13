Ankara'da 62-64 Yaş Arası EGO Raylı Sistemlerden Ücretsiz Yararlanacak

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, 62-64 yaş aralığındaki kişilerin EGO Genel Müdürlüğünün işlettiği raylı sistemleri belli saatlerde ücretsiz kullanmasına karar verdi.

ABB Meclisi haziran ayı dördüncü birleşimi, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık'ın başkanlığında, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin oylandığı toplantıda, EGO otobüslerini 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 saatlerinde ücretsiz kullanabilen 62-64 yaş aralığındakilerin, EGO'ya bağlı raylı sistemleri de yine aynı saatlerde ücretsiz kullanabilmesini içeren başkanlık yazısı oy birliğiyle kabul edildi.

Uygulamanın başlayacağı tarihin EGO Genel Müdürlüğünce duyurulacağı belirtildi.

Oturumda, Kalecik Belediye Başkanlığına nakdi yardım yapılmasına, ABB ile Kilis Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzalanmasına ilişkin başkanlık yazıları da oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem dışı konuşmaların ardından Meclis Birinci Başkanvekili Işık, yarın toplanmak üzere oturumu kapattı.