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Ankara'da 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Ankara'da haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 FETÖ hükümlüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ankara'da haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Etimesgut ve Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve haklarında "6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası" bulunan FETÖ hükümlüsü T.K. ve N.Ü'yü gözaltına aldı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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