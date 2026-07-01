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Ankara Valisi Canbolat, başkentte 52 bin sahipsiz hayvanın toplandığını açıkladı

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Ankara Valisi Yakup Canbolat, başkentte 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplandığını duyurdu. Tespit dışı kalan hayvanlar için çalışmaların süreceğini belirtti.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, başkentte 52 bin sahipsiz hayvanın toplandığını bildirdi.

Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Ankara ilimizde 2024'te tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibarıyla 52 bin sayısına ulaşılmıştır. Tespit dışı kalan varsa arama/tarama ve toplama çalışmalarına titizlikle devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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