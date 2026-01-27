Haberler

Başkentte "Yarıyıl Çocuk Festivali" düzenlenecek

Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30-31 Ocak tarihlerinde Yarıyıl Çocuk Festivali düzenleyecek. Festivalde, birçok etkinlik ve gösteri ile çocukların kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşması sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili kapsamında 30-31 Ocak'ta ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde 5. Yarıyıl Çocuk Festivali düzenleyecek.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek festival, ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Festivalde, Karagöz-Hacivat gösterisi, sihirbaz, bubble show, kukla ve tiyatro gösterileri, orta oyunu, balon katlama, jonglör atölyeleri ile interaktif çocuk şarkıları konseri yer alacak.

Yarıyıl tatilinin son günlerinde çocukların kültürel ve sanatsal faaliyetlerle bir araya getirilmesi amaçlanan ve ücretsiz gerçekleştirilecek festival, 30-31 Ocak'ta 10.30-16.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
