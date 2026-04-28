Ankara'da 34 hafız için icazet töreni düzenlendi
Ankara'nın Keçiören ilçesinde eğitimlerini tamamlayan 34 hafız için icazet töreni yapıldı.
İlçe Müftülüğünce Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başladı.
Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, hafızları ve ailelerini tebrik etti.
Muradiye Safiye Yüceler Kur'an Kursu'nda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 34 hafıza icazet belgelerinin takdim edilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Programa, Ankara Müftüsü Hasan Çınar, Keçiören Müftüsü Mustafa Akdağ'ın yanı sıra Kur'an kursu çalışanları, hafızların aileleri ve akrabaları katıldı.