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Ankara'da aranan 4 binden fazla kişi yakalandı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, NATO Zirvesi öncesi başlattığı güvenlik uygulamalarında 1,5 milyondan fazla kişi ve 930 bine yakın aracı sorguladı, aranan 4 binden fazla kişiyi yakaladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce, başkent genelinde yaklaşık üç aydır sürdürülen kapsamlı güvenlik uygulamalarında 1,5 milyondan fazla kişi ile 930 bine yakın araç sorgulandı, aranan 4 binden fazla kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, NATO Liderler Zirvesi kapsamında başkent genelinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.

Zirvenin güvenli ve huzur içinde gerçekleştirilmesi amacıyla yaklaşık üç aydır sürdürülen uygulamalarda binlerce polis görev aldı.

4 Nisan -1 Temmuz tarihlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü birimlerince, il genelindeki kapsamlı güvenlik uygulamalarında 1,5 milyondan fazla kişi ile 930 bine yakın araç sorgulandı.

Çalışmalarda halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar, günübirlik konaklama yerleri ile umuma açık iş yerleri denetlendi, birçok noktada kapsamlı güvenlik uygulamaları gerçekleştirildi.

Denetimlerde aranan 4 binden fazla kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, il genelindeki uygulamalara katılarak denetimlerde bulundu.

Uygulama noktalarına ziyarette bulunan Yüksek, çalışmaları yerinde inceleyerek görevli personelle bir araya geldi, vatandaşlarla sohbet ederek güvenlik tedbirlerine verdikleri destek ve işbirliği dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbir ve denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
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