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Ankara'da 23 zanlıdan 20'si uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 23 zanlıdan 20'si tutuklandı. Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ifadesinin ardından serbest kaldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 zanlıdan 20'si tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarını işledikleri tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 22 zanlı Ankara Adliyesine sevk edilirken, 1 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 20'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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