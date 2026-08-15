Kahramankazan'da 200 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen operasyonda 200 bin sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 200 bin sentetik ecza ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda 200 bin sentetik ecza ele geçirildiği bildirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: AA