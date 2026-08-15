Haberler

Kahramankazan'da 200 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen operasyonda 200 bin sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 200 bin sentetik ecza ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda 200 bin sentetik ecza ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı

Nişan yolunda katliam gibi kaza: 5 ölü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti! Hamile olduğu iddia edilmişti

Ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzen haber
Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Evde bakım yardımına zam

Hak sahiplerine müjde: Zamlı ödemeler başladı
Aşiretin sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu: İşte takılan para

Aşiretin sünnet düğününde servet! İşte takılan para

Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...

Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...
Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı

Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi

Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar

Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar