Kahramankazan'da 200 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 200 bin sentetik ecza ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda 200 bin sentetik ecza ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA