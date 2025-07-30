Ankara'da 2. Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali Düzenlendi

Ankara'da 2. Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali Düzenlendi
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Beypazarı ilçesinde düzenlenen festivalde, halk oyunları ekipleri ve dansçılar, kültürel zenginliği ve barışı kutlamak için bir araya geldi. Belediye Başkanı Özer Kasap, etkinliğin bölgesel boyut kazandığını ve müzik ile dansın evrensel bir dil olduğunu vurguladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2. Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali düzenlendi.

Beypazarı Belediyesince düzenlenen festival kapsamında belediye binası önünde bir araya gelen katılımcılar, Bankalar Caddesi'ne kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, festivalin Güdül, Ayaş ve Nallıhan ilçelerinin katılımıyla bölgesel bir boyut kazandığını söyledi.

Kasap, festivalin sadece kültür etkinliği olmadığını ifade ederek, "Halk oyunları ekiplerinin katıldığı ve 500'ün üzerinde dansçı kardeşlerimizle, farklı dillerde konuşan aynı isimde atan yüreklerle burada buluştuk. Müzik ve dans, sınırları aşan evrensel bir dildir. Bu gün bu sahnede atılan her adım, çalışana her nota, barışa kardeşliğe ve kültürel zenginliğe yapılan bir selamdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından farklı ülkelerden festivale katılan halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

Festival, 2 Ağustos'ta Hıdırlık Tepesi'nde düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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