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(ANKARA) - Ankara'da saat 18.00 sıralarında gök gürültülü dolu yağışı etkili oldu. Kısa süre devam eden yağış, kentte günlük yaşamı etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısının ardından Ankara'da akşam saatlerinde gök gürültülü dolu yağışı görüldü. Saat 18.00'de başlayan yağış kısa süre sonra etkisini yitirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın kuzey ilçeleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kuvvetli yağış beklendiğini duyurmuş; ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarmıştı.

Kaynak: ANKA