Haberler

Aday memurluk sürecini tamamlayan 110 zabıta için yemin töreni yapıldı

Aday memurluk sürecini tamamlayan 110 zabıta için yemin töreni yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 yıllık aday memurluk sürecini tamamlayan 110 zabıta memuru için yemin töreni düzenledi. Törende ABB Başkanı Mansur Yavaş, yeni zabıtaların görevlerinin önemine vurgu yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Zabıta Daire Başkanlığı'nda 2 yıllık aday memurluk sürecini başarıyla tamamlayan 110 zabıta memuru için yemin töreni düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ABB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, 46'sı kadın, 64'ü erkek olmak üzere toplam 110 aday zabıta memuru, yemin ederek asaleten göreve başladı.

Törene, ABB Başkanı Mansur Yavaş, ABB Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, belediye bürokratları ve yeni zabıta memurlarının aileleri katıldı.

Törende konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Bugün sayımızı 637'ye çıkarttık. 110 yeni personelimiz, yeni mesai arkadaşımız yemin ederek görevlerine başlayacaklar. Zabıta, Ankara halkının sağlığı, sıhhati için bir yandan çalışmalarını yaparken aynı zamanda şehirdeki düzeni de sağlayan bir kuruluştur. Vatandaşın sokaklardan hem gıda yönünden hem diğer yönlerden rahat gezmesi, kendinden emin gezmesinin yolu zabıtamızın yaptığı denetimlerdedir. Zabıta yerine göre inşaatları denetler, yerine göre ruhsatları kontrol eder." ifadelerini kullandı.

Yavaş, konuşmasının sonunda tüm belediye personeline kazasız ve belasız görev temennisinde bulundu.

Zabıta İşleri Daire Başkanı Olcay Erdal, "Bizler zabıta olarak toplumun huzurunun, ihtiyaçlarının dayanışma içinde, birlikte yaşamaya olan inancının bir şehir bilinci içerisinde geleceğe taşınmasının güvencesiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Törende tüm zabıta personeli adına konuşan Asım Oğuzhan Altunkaya ise görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu

Her şey 3 saniyede oldu! Ortada ne garson kaldı ne restoran
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret